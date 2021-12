Nota Premiada Bahia sorteia prêmio de R$ 1 milhão

A nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal, que tem o objetivo de incentivar que a população exija a emissão da NFC-e, vai sortear um prêmio no valor de R$ 1 milhão, no dia 20 de junho.

Para concorrer basta se cadastrar no programa por meio de formulário simplificado que requer informações básicas como nome completo, número do CPF, e data de nascimento, através do site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar compras com o CPF na Nota Fiscal Eletrônica.

Estão concorrendo bilhetes emitidos de janeiro á maio, inclusive todos os que participaram de sorteios mensais desde o início da campanha.

adblock ativo