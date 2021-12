Nota Premiada Bahia divulga ganhadores do segundo sorteio

Foram divulgados os nomes dos ganhadores do segundo sorteio da campanha Nota Premiada Bahia, realizado nesta quarta-feira, 4, que receberão o prêmio de R$ 100 mil cada. Foram sete contemplados em Salvador, um em Jequié, um em Ilhéus e outro em Camaçari. Na capital, os sorteados são dos bairros de Caminho de Areia, Cajazeiras, Pituba, Vila Rui Barbosa, Graça, Acupe de Brotas e Imbuí.

Os sortudos são Marileyde Matos Marques Batista, Angelo Batista Grisi, Marcos José Pereira Nascimento, Jandira Maria de Fatima Franca, Jaqueline Oliveira Silva, José Antonio Cardoso, Osmario Vieira de Alcântara, Ruy Brito Barboza, Marta Lucia Rodrigues Maciel de Souza e Ieda Maria de Matos.

Cada vencedor, que será informado pela Secretaria da Fazenda via e-mail, deve acessar o site da Nota Premiada Bahia e informar número do CPF e senha. Em seguida, deve acessar o menu "Meus prêmios" e clicar em "Solicitar resgate".

O próximo sorteio mensal acontece no dia 11 de abril. Em junho, a Nota Premiada Bahia realiza o primeiro sorteio especial, com prêmio de R$ 1 milhão para um único vencedor. O sorteio inaugural aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando foram conhecidos os dez primeiros ganhadores.

Como participar

Para participar, basta fazer a inscrição no site. A partir daí, é preciso solicitar a inclusão do CPF a cada compra realizada em estabelecimentos que emitam a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), documento fiscal de fácil identificação por possuir um QR Code, código de barras com formato quadrado característico.

Os participantes, além disso, já estão compartilhando suas notas fiscais eletrônicas com as instituições que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Ao fazer o cadastramento, o cidadão pode indicar até duas instituições que participam do programa, uma da área de saúde e outra da área social.

Ao contrário do que acontecia com os cupons em papel, que exigiam das instituições inscritas no Sua Nota é um Show uma logística complexa e custos altos para implantação de urnas em um número restrito de estabelecimentos, com a NFC-e a doação acontece de forma automática, a cada compra em que o CPF cadastrado for incluído na nota.

adblock ativo