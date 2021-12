Nota Premiada Bahia divulga ganhadores do mês de outubro

Nove moradores de Salvador e um de Lauro de Freitas, situado na região metropolitana (RMS), foram sorteados nesta quarta-feira, 17, na Nota Premiada Bahia, e vão levar para casa um prêmio de R$ 100 mil cada (confira os nomes abaixo).

Este é o décimo sorteio do programa, que contou com a participação de mais de 376 mil baianos, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Os ganhadores da capital moram nos bairros do Resgate, Pernambués, Barbalho, Itaigara, Rio Vermelho, Coutos, Matatu e Campinas de Brotas. Já o DE Lauro de Freitas é do bairro Caji.

Para participar, é preciso estar cadastrado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Com o sorteio de outubro, a campanha de cidadania fiscal do governo do estado alcançou a marca de 91 cidadãos contemplados desde fevereiro. Foram 62 vencedores da capital e 29 do interior. Além dos prêmios mensais de R$ 100 mil, houve um sorteio especial de R$ 1 milhão, realizado em junho, que contemplou uma moradora de Salvador.

