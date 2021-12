Nota Premiada Bahia disponibiliza bilhetes para sorteio de maio

Os números dos bilhetes para sorteio do mês de maio da Nota Premiada Bahia com prêmios de R$ 100 mil já estão disponíveis para consulta na internet.

Os documentos são gerados a partir das emissões da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) que tenham o CPF do participante inscrito no site do programa. Para este sorteio, são válidos os bilhetes emitidos durante o mês de março.

Os prêmios são baseados nos resultados da Loteria Federal. Todas as compras com CPF na nota, desde que o comprador esteja cadastrado no sistema, são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada.

adblock ativo