Nota Premiada Bahia aumenta número de prêmios

A campanha de cidadania fiscal Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, passará a sortear mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, a partir do sorteio de 18 de dezembro, referente às compras realizadas em novembro. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom-BA), o prêmio especial de R$ 1 milhão está mantido, em junho.

Segundo o órgão, a decisão de aumentar o número de prêmios do projeto foi tomada após apelos do público, que já vinha sinalizando nas redes sociais o interesse pela ampliação de oportunidades. As mudanças constam em portaria publicada nesta terça-feira, 3, no Diário Oficial do Estado, pela Secretaria da Fazenda.

