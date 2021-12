O Jornal A TARDE, fundado em 15 de outubro de 1912, completa, nesta quinta-feira, 15, 108 anos de muita história, inovação tecnológica e adaptação aos novos tempos, com a missão de informar os baianos com responsabilidade e credibilidade dos fatos.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, que faz parte da 4ª geração da família fundadora do veículo de comunicação, foi o convidado do programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, para falar sobre a trajetória e a importância do jornal ao longo de mais de um século de história.

“Somos uma empresa centenária que carrega o legado de nosso fundador Ernesto Simões Filho. Em nome do nosso fundador, queria homenagear os funcionários que já passaram pela empresa e, em especial, aos que estão presentes, ajudando a superar os desafios. Estamos buscando a transição do grupo para o momento mais atualizado”, disse.

Revolução tecnológica

Raphael Santana “Nosso desafio é conduzir a história e superar os obstáculos com credibilidade”, diz presidente de A TARDE

Há quase duas décadas, críticos ao redor mundo decretaram o fim do jornal impresso. A atuação de A TARDE mostra que se adaptar aos novos tempos, com a integração de diferentes plataformas, é o segredo para se manter relevante na vida dos leitores.

“Encaro este momento como uma grande oportunidade. Acho que abre um leque de ambientes oportunos, de relações com empresas de tecnologia, de engajamento de pessoas jovens, brilhantes, que trazem visões diferentes que nos deem a capacidade de evoluir e impactar nossa audiência com mais qualidade, relevância, e, principalmente, dar à nossa audiência o que ela está querendo”, detalhou.

O presidente do Grupo A TARDE disse ainda estar no movimento certo, com a reputação alinhada com a credibilidade, acima de tudo. “Nosso desafio é conduzir a história do Grupo A TARDE, superar todos os desafios e obstáculos com credibilidade”.

O que vem por aí?

Para os próximos anos, João de Mello Leitão acredita que o foco seja a geração de conteúdo. “O nosso negócio principal é gerar conteúdo. A gente passa pelo desafio de como distribuir este conteúdo e, principalmente, da integração das nossas plataformas. Se você é um ouvinte, um leitor do Portal A TARDE e do Jornal A TARDE, você pode ver que nossos conteúdos estão extremamente integrados. O que a gente pode esperar é uma integração maior ainda entre as plataformas e presença mais robusta na parte audiovisual. Isso tudo com o intuito de aumentar a capacidade de entregar conteúdo de relevância”, afirmou.

Inspiração

O fundador do Jornal A TARDE, Ernesto Simões Filho, deixou como legado o perfil empreendedor e um jovem, na época, à frente do seu tempo. É com esta postura que o atual presidente do Grupo e inspira para seguir adiante.

“O que a gente está fazendo hoje é inspirado na história do fundador. Eu, como membro da família, ele sendo meu bisavô, sigo o espírito empreendedor e o espírito de desafiar e enfrentar todos os problemas. Os problemas são grandes, mas a gente vai superar porque sabemos onde queremos chegar”, finalizou.

