Norte-americano é encontrado morto dentro de casa na Bahia

O norte-americano Monty Raul Thidodeaux, 53 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava em Paulo Afonso, no norte do estado. De acordo com a polícia, Thidodeaux foi atingido por golpes de faca, foice e barra de ferro.

O homem que dividia apartamento com ele, José Daniel Conceição Ferreira, 42, é o principal suspeito do crime.

Segundo a polícia, o suspeito teria matado o amigo após uma discussão. Os dois teriam brigado ao voltarem de uma festa na madrugada de domingo, 8, e o corpo do americano foi encontrado no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que teria cometido o crime é ex-presidiário e usuário de drogas. A polícia não informou por qual crime ele havia sido preso.

O corpo do americano, que é do estado do Texas, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia ainda informou que Thidodeaux tinha visto de turista válido por 90 dias, mas já estava morando em Paulo Afonso há mais de um ano. No entanto, não há confirmação se houve renovação do visto e se ele estava ilegal no país.

