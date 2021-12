Nono dígito passa a valer em celulares da BA neste domingo

Os números de telefones celulares receberão o nono dígito a partir deste domingo, 11, na Bahia e nos estados de Sergipe e Minas Gerais.

Todos os números ligados aos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 79 passam acrescentar o número "9" no início da sequência de algarismos. A medida é para ampliar a capacidade para novas linhas telefônicas.

Até o dia 20 de outubro, as chamadas feitas com números de oito digítos ainda serão completadas normalmente. Entre 21 de outubro e 18 de janeiro de 2016, os usuários que fizerem uma ligação sem o novo dígito ouvirão uma mensagem alertando e ensinando sobre a mudança.

Usuários de linhas Nextel que utilizam o serviço iDEN continuam com oito dígitos.

Lojas de aplicativos para smartphones apresentam opções, algumas gratuitas e outras pagas, para adicionar o nono dígito em toda a lista de contatos. Ao buscar o termo "9 dígito" no campo de busca, várias opções são listadas.

Usuários de aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp não precisam atualizar o próprio número no aplicativo. Segundo as últimas atualizações do serviço, o próprio aplicativo fará a mudança no número automaticamente.

