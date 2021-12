Nomes dos 10 ganhadores da Nota Premiada são divulgados

Foi divulgado os nomes dos dez ganhadores, que ganharam R$ 100 mil, da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado. Foram contemplados oito moradores de Salvador, dos quais dois de Stella Maris, um do Imbuí, um do Cabula, um de Cajazeiras, um do Acupe de Brotas, um de Marechal Rondon e um de Pero Vaz; e dois do interior, dos municípios de Ipiaú e Lauro de Freitas.

Os resultados estão no site, e ainda no Instagram, no Facebook e no Twitter. Os vencedores foram Rita de Cássia Oliveira Moitinho, William Santana de Morais, Mário César Alves da Silva, Maria Roberto Vieira, Israel Lago Brasil, João Antônio Maciel Maia, Diogo Silva Santos Neri, Alisson de Miranda Castro, Ednaldo Souza de Jesus e Nelson Bello dos Santos Júnior.

Com o sorteio desta quarta-feira, 17, já são 152 ganhadores. Foram 150 prêmios regulares nos últimos 15 meses, e ainda os dois sorteios especiais de R$ 1 milhão realizados em junho de 2018 e em março de 2019. A campanha conta atualmente com 456 mil participantes inscritos no site. Para participar, além de estar cadastrado é preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Os participantes também compartilham suas notas fiscais eletrônicas com 708 instituições beneficentes apoiadas pelo programa Sua Nota é um Show de Solidariedade: quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve indicar até duas instituições, uma da área de saúde e outra da área social.

Loteria Federal

Todas as premiações têm como base os resultados da Loteria Federal. Os números dos bilhetes com os quais as pessoas concorrem aos sorteios são divulgados com antecedência no site. Para acompanhar todo o processo, basta acessar a página, fazer o login e, no menu Minha Conta, escolher a opção Bilhetes. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da nota fiscal. Todas as informações estão disponíveis no site da campanha.

