No Dia Mundial da Limpeza: projeto realiza ação em praia no extremo sul

Neste sábado,15, o projeto Meros do Brasil realiza uma ação de limpeza no extremo sul da Bahia, em Barra de Caravelas (distância 533 km de Salvador).

Além da atividade, intervenções artísticas com bonecos do peixe mero e baleia, ameaçadas de extinção, farão parte da programação, das 8h às 12h.

O objetivo é levar a conscientização sobre a preservação dos animais marinhos e a importância deles como meio de sobrevivência dos habitantes.

O coordenador do projeto na Bahia, Dó Galdino, afirma que a ideia de unir arte e conscientização contribuem para a reflexão da importância do meio ambiente "fazemos um pouco diferente com intervenções artísticas e manifestações culturais junto ao processo de educação ambiental, isso provoca a sociedade frente a essas questões e problemáticas socioambientais”.

adblock ativo