Nível do rio sobe e deixa cidade do Conde ilhada

Os moradores do Conde (a 180 km de Salvador) estão ilhados nesta quinta-feira, 28, depois que o nível do rio Itapicuru subiu por conta das fortes chuvas que atinge a Bahia nos últimos dias. A maioria das ruas da cidade está alagada e só é possível entrar ou sair do município de barco. Cerca de 400 famílias estão desabrigadas, segundo a Assistência Social.

Publicado por Mara Doria em Quinta, 28 de janeiro de 2016

Inicialmente, a opção dada pela Polícia Rodoviária Estadual era desviar pela Barra do Itariri, mas, de acordo com moradores, essa localidade também está alagada. A população também enfrenta dificuldade para se locomover dentro da cidade.

"Já estamos com um grande número de desabrigados. Praticamente toda cidade está alagada, só conseguimos chegar em algumas localidades de barco", disse a prefeita Marly Madeirol, em entrevista ao Portal A TARDE.

Para chegar em algumas localidades só é possível de barco Foto: Cidadão Repórter | Whatsapp

Ainda segundo a prefeita, escolas municipais e estaduais estão sendo utilizadas para abrigar quem teve as casas atingidas pela água. "Algumas pessoas foram para casas de parentes", informou Marly.



A situação só não foi pior porque a prefeitura conseguiu alertar os moradores do risco do nível do rio subir. Com isso, muitas pessoas conseguiram sair dos imóveis e retirar alguns pertences.

A prefeita pede a solidariedade dos baianos. "Precisamos de ajuda. Donativos de todos os tipos, principalmente água mineral". A previsão é que o nível do rio suba ainda mais, "a expectativa é que continue subindo hoje (quinta-feira, 28) e que amanhã (sexta-feira, 29) estabilize e comece a diminuir", falou Marly.

A prefeitura ainda organiza um ponto de coleta para os donativos e será divulgado assim que for definido.



