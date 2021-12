Nível de Sobradinho tem apenas 12,17%

Com 12,17% de água no reservatório de Sobradinho e defluência de 1.214 metros cúbicos por segundo (m³/s) registrados na terceira semana de janeiro, moradores ribeirinhos esperam ainda que caia muita chuva para que o rio volte a sua média histórica de vazão defluente deste mês na barragem, de 4.677 m³/s.

Os sucessivos anos de estiagem em diversas regiões que concentram os rios afluentes do São Francisco, já levaram o nível da represa de Sobradinho, construída na década de 1970, para menos de 2% no final de 2015 e de 2016, prejudicando a captação para o abastecimento humano, dessedentação animal e irrigação.

Para evitar que o nível da barragem chegasse ao volume morto, medidas foram autorizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), como a redução da vazão defluente no lago para 700 m³/s. O mais baixo nível de vazão defluente da história de Sobradinho está autorizado até o dia 31 de janeiro deste ano.

“Embora o nível de Sobradinho tenha aumentado bastante no início deste ano, ainda vamos precisar de muita chuva para que este importante reservatório para as regiões do semiárido de diversos estados, volte a ter o vigor de anos passados”, avaliou o professor Valdir Gama.

A previsão de chuvas nos próximos dias para a região do São Francisco e do oeste do estado, onde estão importantes rios afluentes que contribuem fortemente para elevar o nível do reservatório de Sobradinho, anima os usuários.

Entretanto, conforme aponta Gama, “no acompanhamento do Instituto Climatempo, até o dia 19 de janeiro na região do oeste tinha chovido cerca de 10% da média histórica da região nos últimos 30 anos. Isso é muito ruim para a região e para o São Francisco, que é onde deságuam os rios Grande, Corrente e Carinhanha”, enfatizou.

Para o produtor ribeirinho, Sebastião Antunes, “a utilização da água do rio está desigual, favorecendo alguns setores que captam água em demasia em detrimento de outros”.

Falta fiscalização

Ele cobrou maior presença da fiscalização, “de modo que os pequenos produtores que moram na barranca do rio também tenham condições de irrigar suas lavouras. Do jeito que está, a gente não consegue pegar a água, pois com a seca e retirada ilegal de água o rio ficou muito estreito e ainda está longe da nossa terra”.

