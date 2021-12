Nigeriano é preso com cocaína no sudoeste baiano

Um nigeriano foi preso na manhã de domingo, 2, em posse de uma mala contendo 3,5 kg de cocaína. Natural da cidade de Ykono, o homem de 38 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 4 da BR-116, divisa entre Bahia e Minas Gerais. As informações sobre a operação foram divulgadas nesta segunda, 3.

Segundo informações da PRF, o nigeriano, que não teve a identidade revelada, saiu de São Paulo (SP) com destino a Caruaru (PE). Ele foi abordado por volta de 8h30 e encaminhado, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia Judiciária de Pedra Azul, em Minas Gerais.

No mesmo dia, outros dois homens também foram presos tentanto entrar no Estado com drogas. Por volta das 10h30, a PRF abordou um veículo que vinha de São Paulo com destino a Guarabira (PB) e encontrou 23,8 kg de maconha prensada. O motorista, natural de João Pessoa (PB), admitiu que receberia dinheiro pelo transporte da droga.

O terceiro flagrante aconteceu às 21h, quando agentes da PRF encontraram 10kg de cocaína pura em um veículo com destino à Vitória da Conquista. O motorista de 24 anos, natural de Santa Luz, foi preso e encaminhado a delegacia de Pedra Azul. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

