New Hit:DNA aponta que 6 de 10 integrantes estupraram jovens

O laudo apresentado pela promotoria no primeiro dia do retorno das audiências de instrução do caso New Hit, nesta terça-feira, 3, comprova a presença do sêmen de seis dos dez integrantes da banda no corpo e nas vestes das adolescentes que os acusam de estupro. O documento (que compara o DNA dos rapazes ao material recolhido com as meninas) também atesta que mais dois integrantes participaram do ato libidinoso, apesar não terem ejaculado e os outros dois colaboraram com o crime.

A previsão é que o processo dure três dias para audição dos dez integrantes, além de testemunhas. Após esses três dias, tanto o Ministério Público como a Defesa podem pedir a inclusão de novas testemunhas, novos exames, diligências ou entregar evidências que apareçam.

Depois dessa etapa, os dois lados devem apresentar a argumentação final por escrito à Juíza que terá um prazo mínimo de dez dias para dar sentença.

Com objetivo de atrasar o julgamento, a defesa tenta cancelar a audiência. A primeira tentativa foi a falta de um dos advogados de defesa, que foi solucionada com a nomeação de um defensor público. Num segundo momento, a defesa alegou que o grupo se sentia inseguro na cidade devido aos protestos que aconteciam, assim a promotoria solicitou que os manifestantes saíssem do fórum e foi atendida.

O primeiro a ser ouvido foi o Edson Bonfim, que se negou a responder todas as perguntas do Ministério Público, se atendo apenas às perguntas da Juíza e dos advogados de defesa.

As jovens Geovana Lopes e Stefani de Almeida foram para a delegacia da cidade registrar queixa crime contra seguranças da banda e o proprietário de um restaurante. Segundo elas, ambas foram agredidas verbalmente e fisicamente pelos seguranças e o dono do estabelecimento quando protestavam contra os integrantes que almoçavam no restaurante. Contudo, a queixa não chegou a ser registrada porque as partes envolvidas entraram em acordo, segundo o delegado Marcelo Cavalcante.

Já um dos um dos advogados dos integrantes da banda New Hit, Rogério Matos, denunciou que o prefeito da cidade de Ruy Barbosa, José Bonifácio, teria atacado verbalmente o cantor e os advogados da banda. Ele disse que vai entrar com queixa na polícia, mas ainda não o fez.

