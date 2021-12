New Hit: sentença deve sair em até 90 dias

A sentença do julgamento dos nove músicos da extinta banda New Hit e do policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, que fazia segurança do grupo, deve sair em até 90 dias, de acordo com a justiça. Eles são acusados de estuprar duas adolescentes, na época ambas com 16 anos, após um show em Ruy Barbosa (a 365 km de Salvador).

Nesta quarta-feira, 18, acontece o terceiro dia de audiências de instrução no fórum de Ruy Barbosa. A previsão é que Willian Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida e Weslen Danilo Borges Lopes sejam ouvidos até a tarde desta quarta.

Após essa etapa, representantes do Ministério Público e da defesa vão se pronunciar se querem mais diligências ou interrogatórios, o que será avaliado pela juíza Márcia Simões, e fazem suas alegações finais. Depois dessa fase, a juíza vai analisar as provas e depoimentos e proferir sua sentença em um prazo de até 90 dias.

Julgamento - Nesta terça, 17, foram ouvidos o cantor Eduardo Martins Daltro, conhecido como Dudu, Edson Bonfim, Jefferson Pinto dos Santos, Alan Aragão Trigueiros, Guilherme Augusto Campos da Silva, John Ghendow de Souza Silva e o PM Carlos Frederico Santos de Aragão.

Em seu depoimento, o vocalista usou o direito de não responder às perguntas, mas ao sair do fórum, ele quebrou o silência e disse que era inocente. "Não cometi estupro, foi consensual com uma fã que gostava de mim".

De acordo com as adolescentes, os músicos cometeram o crime depois que elas foram no ônibus do grupo para pedir autógrafo e tirar foto com os artistas. O crime aconteceu em 26 de agosto de 2012 e os acusados chegaram a ficar presos.

