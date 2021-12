New Hit: músicos devem ser soltos nesta quarta-feira

Acusados de estuprar duas jovens de 16 anos em Ruy Barbosa (a 321 km de Salvador), em 26 de agosto, os nove integrantes da New Hit estão ansiosos pelo cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que, nesta terça-feira, 2, determinou que eles vão responder ao processo em liberdade. "Os músicos falaram que, quando saírem daqui, a primeira coisa que querem fazer é se reunir com os familiares, abraçá-los, conversar, explicar o que aconteceu realmente", contou o diretor do presídio, Edmundo Memeri.

Os presos no Conjunto Penal de Feira de Santana e o PM Carlos Frederico Santos de Aragão (detido no batalhão em Lauro de Freitas, porque seria cúmplice) foram beneficiados por decisão do desembargador Lourival Trindade, da 1ª Câmara Criminal do TJ-BA. Segundo a assessoria, o entendimento foi que eles não representariam mais riscos às vítimas e testemunhas nem atrapalhariam as investigações porque o inquérito está concluído. Além disso, têm endereço fixo, profissão definida e não possuem antecedentes criminais.

De acordo com Edmundo Memeri, os músicos ficaram sabendo da decisão judicial por volta do meio-dia e decepcionados ao saber que não sairiam na própria terça. Mas a expectativa é que sejam liberados até o final da tarde desta quarta-feira. Raul Lima, 49, pai do vocalista Dudu, afirmou que estava "muito feliz" com a notícia, mas não quis falar sobre a decisão judicial. Familiares dos outros músicos também preferiram não comentar.

Uma conselheira tutelar que apoiou as vítimas da agressão demonstrou insatisfação ao falar sobre o assunto. "Se fosse comentar o que acho, ficaria presa, mas eles já estão soltos, têm dinheiro. Tenho nome a zelar e filhos para criar", disse.

Advogado do dançarino Alan Trigueiros, Leite Matos disse que o cliente tem "pressa em provar a inocência". Cleber Andrade, que defende os outros, ressalta que a decisão judicial está dentro da expectativa.

Nesta terça, os presos não trabalharam na limpeza do presídio, para evitar incidentes, pois já estão beneficiados com a decisão judicial. Mas não haverá esquema especial durante a liberação, segundo Edmundo Memeri.

A soltura dos acusados depende agora de trâmites burocráticos: o TJ vai enviar a decisão para a comarca de Ruy Barbosa, que mandará ofício ao presídio. O delegado Marcelo Cavalcante não foi localizado para comentar o caso. Já a Polícia Civil disse que não comenta decisão judicial.

Denúncia - Por outro lado, segunda-feira, os músicos da New Hit e o PM foram denunciados à Justiça, por estupro qualificado com características de crime hediondo. Segundo a assessoria do MP-BA, a promotora de Ruy Barbosa, Marisa Jansen, disse que o estupro ocorreu com "extrema violência". E descreve os atos como "vis e animalescos" e de "absurda humilhação e violência", mesmo com pedidos de clemência das vítimas.

