New Hit: manhã de protesto e confusão durante julgamento

O julgamento dos integrantes da banda New Hit, acusados de estuprar duas fãs adolescentes, foi interrompido para o horário do almoço por volta de 12h50 desta segunda-feira, 18. Durante a manhã, a audiência no Fórum Edgar Mendes de Quintela, na cidade Ruy Barbosa (a 320 km de Salvador) foi marcada por protestos e confusão.

O tumulto, que teve de ser contido pela polícia, foi provocado por membros da Marcha Mundial das Mulheres. Elas furaram o cerco policial e invadiram o fórum quando os músicos chegaram ao local. Os músicos são acusados de estuprar duas adolescentes após um show na cidade de Ruy Barbosa em agosto de 2012.

Depois de 30 minutos, quando a confusão foi controlada, a juíza titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, Márcia Simões Costa, deu início a audiência. A rua do fórum está interditada desde o início da manhã e a segurança do município foi reforçada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe). Cerca de 18 policiais estão no local.

O policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, de 28 anos, que também já está no fórum, foi ouvido. Ele é suspeito de ser conivente com o estupro.

A juíza ouviu as testemunhas de acusação. No total, 14 pessoas vão depor contra os músicos. Não há informações sobre o número de testemunhas de defesa.

Advogados dos réus pediram impugnação do depoimento da ginecologista que atendeu uma das vítimas e emitiu laudo médico atestando que ela era virgem. No início da tarde, a juíza Márcia Simões Costa suspendeu a audiência sem apreciar o pedido.

Tanto as fãs da banda como as manifestantes contrárias ao grupo estão em frente ao fórum, mas não há conflitos entres elas.

Caso - Os nove integrantes da banda serão julgados pelo suposto estupro de duas adolescentes na madrugada do dia 26 de agosto de 2012, após a saída de um show realizado na cidade de Ruy Barbosa. As jovens, que eram fãs do grupo, disseram ter entrado no ônibus da banda para pedir autógrafos e tirar fotos com os músicos, quando foram orientadas a ir até o fundo no veículo. Lá, elas disseram que foram arrastadas para o banheiro e violentadas.

Um laudo médico disponibilizado pela polícia, em setembro de 2012, atestou a presença de esperma nas roupas das adolescentes, além do rompimento do hímen (virgindade) de uma das garotas. Os músicos ficaram presos até o dia 3 de outubro, quando foram liberados pela Justiça para responder ao processo em liberdade. Já no dia 1º de dezembro, a banda voltou a fazer shows em todo o Estado.

