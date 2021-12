New Hit: laudo confirma estupro de adolescentes

"Eu esperava este resultado, pois sempre confiei na minha filha e sabia que Deus mostraria, com clareza, a verdade. Me sinto aliviada, porque sei que a justiça está sendo feita". Esta foi a reação da mãe de uma das adolescentes de 16 anos que acusam os músicos da New Hit de estupro, ao saber, nesta segunda, 03, pela equipe de A TARDE, do resultado oficial dos exames de corpo de delito feitos nas meninas. Divulgado pela manhã, o documento confirmou que elas foram violentadas.

O laudo já está em poder da juíza Márcia Costa, titular da Vara Crime de Ruy Barbosa (a 379 km de Salvador), desde a última sexta-feira, mas só nesta segunda teve o resultado revelado pelo delegado Marcelo Calvacante. "Prefiro não passar algumas informações para que as duas menores não sejam expostas", observou o delegado. Agora, ele aguarda o resultado da perícia feita nas roupas das jovens. "Já encaminhei dados preliminares do flagrante e dos depoimentos para a Justiça, que já transformou tudo em processo", frisou.

Nesta segunda, também, a Justiça negou o pedido de liberdade provisória solicitado, no dia 29, pelos advogados Cleber Andrade e Dênis Leão, que defendem os músicos custodiados no Presídio Regional de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) desde sexta-feira. Cleber Andrade disse que, provavelmente nesta terça, entrará com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia. "Vamos entrar com todos os recursos que o caso pode ter", afirmou.

Por outro lado, as famílias das adolescentes ressaltaram o empenho dos conselheiros tutelares e da polícia no encaminhamento do caso. "Eles fizeram um trabalho profissional e respeitoso. Só tenho que agradecer por tudo", disse uma das mães. A reportagem tentou falar com o pai do vocalista Dudu, Raul Martins, mas a ligação caía na caixa postal.

O caso - De acordo com as garotas, os integrantes da banda as violentaram quando elas foram ao ônibus pedir autógrafos e fazer fotos com eles após o show realizado na micareta de Ruy Barbosa. Os rapazes as atraíram para o fundo do veículo, onde uma foi estuprada por todos eles e a outra pelo vocalista da New Hit, Eduardo Martins Daltro, o Dudu.

