New Hit: Julgamento começa segunda-feira em Ruy Barbosa

Começa na segunda-feira, 18, o julgamento dos nove integrantes da banda de pagode New Hit e do soldado da PM que fazia a segurança da banda, acusados de estuprarem duas adolescentes de 16 anos, em agosto do ano passado, no município de Ruy Barbosa, a 379 km de Salvador. Os acusados participarão de audiências individuais com a juíza Márcia Simões Costa, titular da Vara Crime de Ruy Barbosa, que acontecem até quarta-feira, 20.

Caso - De acordo com as vítimas, o crime teria acontecido quando elas foram ao ônibus do grupo para pedir autógrafos e fazer fotos após o show realizado na micareta de Ruy Barbosa. Elas contaram à polícia que os rapazes as atraíram para o fundo do veículo, onde uma foi estuprada por todos os músicos e a outra pelo vocalista da New Hit, Eduardo Martins Daltro, o Dudu.

Dudu e outro músico confirmam que mantiveram relações sexuais com as adolescentes, mas alegam que foi consensual. Um laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a versão das jovens.

