New Hit: Juíza sugere que músicos almocem no fórum

A juíza Márcia Simões, que preside o julgamento dos nove músicos da extinta banda New Hit acusados de estuprar duas adolescentes, sugeriu nesta terça-feira, 17, que o grupo almoce no fórum da cidade de Ruy Barbosa (distante 320 quilômetros de Salvador). A medida de segurança é para evitar confronto entre os músicos e manifestantes que acompanham a audiência na cidade.

No dia 3 de setembro, o julgamento foi suspenso depois que os acusados alegaram que corriam risco no município. Eles argumentaram que o prefeito de Ruy Barbosa, José Bonifácio, teria agredido verbalmente o cantor Eduardo Daltro, conhecido como Dudu, e os advogados da banda. A situação aconteceu durante o horário de almoço.

O julgamento recomeçou nesta terça e a previsão é que continue até quinta, 19. Nesta manhã, o músico Edson Bonfim, que já tinha prestado depoimento na audiência que foi suspensa, foi interrogado. Na primeira vez, ele se negou a responder às perguntas do Ministério Público. Desta vez, ele mudou a postura e respondeu a todos questionamentos. O teor do interrogatório não foi divulgado.

Além de Edson, Jefferson Pinto e Alan Trigueiros foram ouvidos nesta manhã. A previsão é que Dudu e outro integrante da banda prestem depoimento pela tarde. Além dos músicos, o policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, de 28 anos, também responde ao processo. Ele é acusado de cumplicidade no crime, que aconteceu em 26 de agosto de 2012.

Barreira - Para evitar confronto, a Polícia Militar (PM) isolou uma área de 200 metros do fórum. Para isso, policiais de Feira de Santana e Itaberaba reforçam a segurança em Ruy Barbosa. Mesmo com a barreira, cerca de 60 integrantes da Marcha Mundial das Mulheres protestam na cidade, pedindo a condenação do grupo.

Os músicos são acusados de violentar duas adolescentes de 16 anos após um show em Ruy Barbosa. As meninas dizem que foram ao ônibus da banda para tirar fotos e pedir autógrafo aos músicos. Na ocasião, elas afirmaram que foram levadas para o fundo do veículo, onde foram estupradas. Os acusados confirmam a relação sexual, mas alegam que foi consensual.

Exames de DNA confirmou a presença de sêmen dos acusados nas meninas e nas roupas que elas usavam. Os músicos chegaram a ficar 38 dias presos, mas foram liberados em 3 de outubro.

PM isola área do fórum para evitar confronto com manifestantes (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

