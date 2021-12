New Hit: Jovens enviam carta para grupos feministas

As duas adolescentes que acusam integrantes da banda New Hit de estupro enviaram, nesta quarta-feira, 20, uma carta para as integrantes da Marcha Mundial das Mulheres, que estão acampadas em Ruy Barbosa (distante a 320 km de Salvador) desde o primeiro dia do julgamento, iniciado na segunda, 18. A audiência foi suspensa nesta manhã e será retomada em setembro.

As feministas se emocionaram ao ler a mensagem das jovens. No recado, elas relatam que enfrentam dificuldades desde que denunciaram o crime e que chegaram a se culpar. As adolescentes também contaram que estão afastadas da família e amigos por conta do processo e agradecem o apoio das manifestantes.

Desde o início do julgamento, as feministas protestam em frente ao fórum e pedem justiça para o caso. Elas também enviaram presentes para as jovens.

Entenda o caso - As adolescentes de 16 anos acusam os integrantes da banda de estupro. O crime teria acontecido dentro do ônibus do grupo musical após show na micareta da cidade de Ruy Barbosa. As jovens entraram no veículo para pedir autógrafo e teriam sido violentadas pelos músicos.

Os acusados foram presos em flagrante após denúncia e ficaram detidos até 3 de outubro, quando passaram a responder o processo em liberdade. Um laudo da perícia confirmou a presença de esperma nas roupas das adolescentes. Um soldado da Polícia Militar também é acusado de ter sido conivente com o crime.

