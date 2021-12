New Hit faz primeiro show após liberdade de integrantes

Presos sob a acusação de ter estuprado duas jovens no mês de agosto durante a Micareta de Ruy Barbosa, a os integrantes da banda de pagode New Hit fizeram, na noite dessa sexta-feira, 30, a primeira apresentação após a liberdade. O evento aconteceu na casa de show Feira Music Hall, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Com o ingresso a R$ 20 reais, o espaço ficou totalmente lotado, com cerca de 1.500 pessoas, segundo estimativas da Policia Militar.

Ao subir no palco, Dudu falou sobre a prisão. "Se fossemos padeiros, votaríamos a trabalhar na padaria, se fossemos garçons, estaríamos trabalhando em bares e restaurantes, mas, como somos músicos, estamos cantando para vocês, fãs, o motivo maior de nossa existência", falou. Ele disse que a experiência de ficar 38 dias preso serviu para amadurecer, mas que continuaria irreverente.

A psicóloga Manuela Moura, que foi ao evento, disse que ficou muito decepcionado com o numero de pessoas no local. "É estarrecedor o que estou presenciando, não esperava essa multidão. Como mulher sinto-me violentada", afirmou.

Para Raul Lima, pai de Dudu, o show é uma tentativa de recomeçar. "Essa euforia é um recomeço, mas, já esperávamos todas essas manifestações positivas, haja vista, as redes sociais", destacou. Segundo um segurança do evento, na parte da tarde foi preciso pintar os muros da casa de show, que estavam com frases agressivas ao New Hit. Na porta do Feira Music Hall, três viaturas da Policia Militar, permaneceram no local até o termino do show, que durou duas horas.

Nove componentes do grupo New Hit e um policial militar, que fazia a segurança da banda, ficaram presos durante 38 dias - entre delegacia de Ruy Barbosa, Batalhão da PM em Lauro de Freitas e Conjunto Penal de Feira de Santana -, beneficiados pela justiça por um habeas corpus, os acusados aguardam os seus julgamentos em liberdade.

