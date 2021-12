New Hit: Audiência de instrução é suspensa

A audiência de instrução do caso New Hit, iniciada nesta terça-feira, 3, na cidade de Ruy Barbosa (distante 320 km de Salvador), foi suspensa no começo da noite pela juíza Márcia Simões. Os advogados de defesa alegaram falta de segurança e a juíza atendeu o pedido. As novas datas definidas para a audiência são 17, 18 e 19 deste mês.

Um dos advogados dos integrantes da banda New Hit, Rogério Matos, denunciou que o prefeito da cidade de Ruy Barbosa, José Bonifácio, teria atacado verbalmente o cantor e os advogados da banda.

Outro advogado, que representa cinco integrantes, ameaçou abandonar a audiência. Como não haveria defensores públicos suficientes para defender os acusados, a audiência foi adiada.

