New Hit: acusados de estupro serão julgados em fevereiro

O julgamento dos dez integrantes da banda New Hit, acusados de estuprar duas adolescentes de 16 anos, na cidade de Ruy Barbosa (a 321 Km de Salvador), está marcado para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2013. As datas foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), na manhã desta sexta-feira, 7.

Conforme a juíza titular da 1ª Vara Crime Ruy Barbosa, Márcia Simões, que deve comandar os três dias de audiência, além dos réus, serão ouvidas 14 testemunhas arroladas ao processo pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Com as datas de julgamento marcadas, os acusados respondem ao processo em liberdade, desde o dia 3 de outubro, por decisão do desembargador Lourival Trindade, da 1ª Câmara Criminal do TJ-BA. Por meio da análise do caso, o Lourival entendeu que os integrantes do grupo não representariam riscos às vítimas e testemunhas, como também não atrapalhariam as investigações, já que o inquérito está concluído.

