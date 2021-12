Neto que matou avó em Castelo Branco é preso

Eduardo Romário dos Santos, o "Dudinha", de 28 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 4. Ele era procurado pelo homicídio da própria avó, Vanda Margarida dos Santos, de 79 anos, e confessou tê-la esfaqueado no pescoço, tórax e abdômen.

Eduardo foi detido por policiais militares da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) após retornar ao bairro de Castelo Branco, onde cometeu o crime no dia 29 de julho. A ação dos policiais preveniu que ele fosse linchado pelos moradores da região.

Segundo a delegada Jamila Cidade, titular em exercício da 2ª Delegacia de Homicídios (DH), "Dudinha" pediu a uma vizinha para acessar a casa da avó pelos fundos do imóvel. Ali, ele exigiu que a idosa entregasse aparelhos eletrônicos, o que foi negado por ela. Eduardo armou-se com uma faca e, depois de esfaquear Vanda, fugiu do local levando um televisor, um DVD, um receptor de TV a cabo e R$ 15 em dinheiro.

