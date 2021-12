Negociação entre governo e servidores continuará na quinta

O governador Jaques Wagner se reuniu com representantes dos servidores públicos estaduais na manhã desta quarta-feira, 1º, para discutir a proposta de reajuste linear da categoria, que foi definida em 2,5% através de um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa na segunda-feira, 29.

Apesar da encontro, as negociações vão continuar nesta quinta-feira, 2. A coordenadora da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes, avaliou a reunião como positiva. "Ficamos felizes com a retomada das negociações e também pelo governador ter suspendido a votação do projeto de lei do reajuste que nos foi oferecido. Isso demonstra o interesse do Estado em negociar, de chegar em um acordo com a categoria", afirmou.

O encontro aconteceu na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a participação de 20 entidades representativas da categoria. Os servidores não concordam com o reajuste, que está abaixo da inflação do ano passado, de 5,84%.

A proposta em 2,5%, de acordo com o Governo, foi baseada na arrecadação do estado, que foi menor em 2012 do que em 2011. Entretanto, Wagner afirmou que está disposto a negociar com os servidores um reajuste que seja possível para o Estado e, ao mesmo tempo, confortável para os trabalhadores.

Nesta terça-feira, 30, uma manifestação na frente da Assembleia Legislativa reuniu representantes de diversas categorias, inclusive profissionais da saúde, que paralisaram as atividades por 24 horas.

