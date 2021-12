Negociação do Centro de Convenções da Bahia seria fácil de se resolver, comenta Rui

A dívida trabalhista que ameaça a venda do antigo Centro de Convenções não deve emperrar as negociações e seria algo fácil de se resolver. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa (PT) nesta segunda-feira, 5, durante visita as obras da Linha Azul.

"É uma questão de fácil resolução. Todo problema trabalhista o Estado assume e resolve. Aquela área, hoje, está no nome do Estado e ela será,sim, alienada" afirma Rui.

O Centro de Convenções da Bahia está em processo de penhora pela Justiça com objetivo de quitar uma dívida trabalhista de mais de R$ 49 milhões com mais de 160 ex-funcionários da Bahiatursa.

"O que acontece é que são áreas muito grandes. É diferente de você vender um lote pequeno de terreno. Uma área como essa demanda a montagem de um complexo com prédio residencial ou centro comercial é mais demorado", explica o governador ou comentar que se trata de uma situação complexa.

"Pra alguém fazer um investimento de R$ 300 milhões é necessário um estudo mais aprofundado pra saber o que ele pode fazer com aquela área. É por isso que estamos fazendo uma primeira etapa que consiste em publicizar e valorizar nacionalmente a venda dessa área para chamar a atenção de fundos de investimento e empreendedores para conhecer o local e, eventualmente, daqui alguns meses, fechar a venda", completa Rui.

