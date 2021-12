Neblina causa cancelamento de voos em Vitória da Conquista

Quatro voos, um da Azul Linhas Aéreas e dois da Passaredo Linhas Aéreas, foram cancelados no Aeroporto de Vitória da Conquista (a 512 km de Salvador), no sudoeste da Bahia, entre a quinta, 25, e esta sexta-feira, 26, por conta de pouca visibilidade na pista. As informações são das empresas, que operam na cidade.

Na manhã desta sexta, um outro voo da Passaredo previsto para decolar às 6h foi novamente cancelado também por conta de neblina na pista. A empresa informou que "prestou atendimento aos passageiros conforme as normas descritas na ANAC".

Já a Azul afirmou que desde esta sexta os voos estão ocorrendo normalmente, sem previsão de outros cancelamentos.

