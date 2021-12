Nazaré mantém Feira dos Caxixis após fim da greve da PM

Com o fim da greve na PM, nesta quinta, 17, está garantida a Feira dos Caxixis, tradicional na Semana Santa no município de Nazaré (a 223 km de Salvador), Recôncavo baiano. O evento estava ameaçado, por falta de segurança, e seu cancelamento chegou a ser anunciado nesta quarta, 16.

Desta forma, a Feira dos Caxixis começa nesta sexta, 18, e segue até domingo, 20, com exposição das peças de cerâmica feitas pelos oleiros da Vila de Maragojipinho e apresentações musicais. O ponto central é a praça Alexandre Bittencourt.

Em nota, a prefeitura confirmou a realização e a manutenção de toda a programação. Foi enviado à Justiça pedido de revogação da liminar que suspendeu a sua realização.

Sul baiano

Em Ilhéus, onde acontece o Aleluia Ilhéus Festival desde quarta, o Exército auxiliará na segurança das ruas, mesmo com o final da greve na PM, segundo a prefeitura.

"Estivemos em audiência com o coronel Silva Neto, representante do Ministério do Exército, que informou sobre a presença da tropa nas ruas da cidade durante 24 horas, no sentido de garantir a ordem no período do feriadão da Semana Santa. Silva Neto esteve acompanhado pelo comandante da 18ª Circunscrição do Serviço Militar (CSM), coronel Roosevelt", disse o prefeito Jabes Ribeiro.

Ele também mencionou que a estratégia de segurança conta com a participação da Polícia Civil, Guarda Municipal e um efetivo de agentes privados, a fim de garantir a tranquilidade do evento que acontece na avenida Soares Lopes até segunda-feira.

