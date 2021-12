Navio-Veleiro Cisne Branco atrai visitantes no Porto de Salvador

O Navio-Veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, está aberto à visitação no Porto de Salvador, neste fim de semana, das 14h às 17h. A embarcação tem 76 metros de comprimento e mastros que chegam a 40 metros de altura. Após a passagem pela capital baiana, ele segue para Natal (RN).

O aposentado Miguel Vanderlei visitou o navio neste sábado, 15, e destacou a importância de conhecer um local com essa história. “É simplesmente um patrimônio do país. Um barco com história, sofisticado e seguro. Acho importante visitar equipamentos como esse, porque é uma oportunidade de ver a beleza desse navio”.

A embarcação foi encomendada em 1998 e entregue no ano 2000, para realizar a mesma rota de Pedro Álvares Cabral até a chegada ao Brasil, 500 anos antes. O Capitão Tenente Enzo afirma que o navio tem três principais funções: instrução, representação do Brasil para outros países e em grandes eventos náuticos, e aproximação com o público.

Capitão Tenente Enzo destaca a finalidade do navio | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Ele também reforça a importância desse contato com o público. “Estamos tentando incutir na sociedade brasileira a mentalidade marítima, deixar um legado para o futuro”, aponta.

Entre o timão, mastros e nós, os mais empolgados com o navio eram as crianças. Aaysa Coroa e filho Lucas visitaram a embarcação, e o pequeno apontou o que achou de mais interessante. “Achei bonito e grande. O que mais gostei foram os nós!”, diz ele.

Outros que também foram conhecer o Cisne Branco são Gildemar Campelo e seu filho Lucca. O pai ressaltou a oportunidade de visitar o navio. “Temos poucas oportunidades de ver um navio desse em Salvador, então temos que ir prestigiar”.

Enquanto isso, Lucca comenta que gostou do timão, espaço em que as crianças posavam para fotos. “Achei o barco legal, grande e bonito. O que achei mais legal é o timão”.

A família composta pelo casal Thaís e André Muzetti, junto com o filho Theo, também aproveitou a oportunidade para visitar o navio. O principal aspecto apontado sobre a embarcação foi o tamanho, que consideraram grande.

André ainda fala sobre a felicidade de trazer o pequeno para conhecer um navio. “Trabalho nessa área de navios e barcos e falo muito sobre isso, então essa é uma oportunidade de trazer ele para vir e conhecer”.

Visitantes aproveitam para tirar fotos nos setores da embarcação | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

