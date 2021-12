Navio com trilhos da Fiol chega no sul da Bahia

Um navio com o segundo lote com trilhos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) chegou nesta quarta-feira, 24, no Porto de Ilhéus, no sul da Bahia. São 6.616 peças que saíram de barco do Puerto de Gijón, na Espanha, para o interior baiano. A previsão é que a operação de desembarque do material seja concluído em 48 horas. Até abril de 2015, a Espanha deve enviar 53 mil toneladas de trilhos para a Fiol, que também vai trazer 93 toneladas da China.

A Fiol terá 1.527 quilômetros de extensão, ligando Figueirópolis, no estado do Tocantins, ao Porto Sul de Ilhéus. A ferrovia deve começar a funcionar em 2016, de acordo com o governo baiano. A obra é estimada em R$ 6 bilhões.

