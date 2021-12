Travessia Mar Grande-Salvador continua suspensa após naufrágio

A travessia Mar Grande-Salvador continua suspensa na tarde desta sexta-feira, 25, sem previsão de retorno do funcionamento. O trecho da Baía de Todos-os-Santos foi bloqueado na quinta-feira, 24, depois da lancha Cavalo Marinho I naufragar no local. 18 pessoas ficaram mortas, entre elas um bebê de seis meses, além de deixar mais de 80 feridos e 13 desaparecidos.

As buscas pelos desaparecidos foram retomados nesta manhã, por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) também participa da operação.

As ações estão concentradas no local do acidente, se estendendo até a Costa do Dendê e outras localidades pertencentes ao município de Valença.

