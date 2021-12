Travessia Mar Grande - Salvador continua suspensa após protesto

O protesto de alguns moradores em Mar Grande, que acontecia desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 28, foi finalizado. A informação foi confirmada por policiais da 24ª Delegacia de Vera Cruz. Apesar do término da manifestação, a travessia Salvador-Mar Grande, que estava prevista para ser retornada hoje, continua suspensa.

Segundo Jacinto Chagas, presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a retomada das atividades ainda segue sem previsão. "Acredito que, possivelmente, a travessia não volte a operar mais hoje", disse ele, afirmando que a decisão é em "respeito às vítimas e ao protesto dos moradores".

A volta das operações foi autorizada pela Marinha e Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) após o naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, que virou com 120 pessoas na última quinta, 24.

Catamarãs e escunas

Apesar do serviço de travessia entre a capital baiana e Mar Grande não está funcionando, os catamarãs que fazem o percurso até Morro de São Paulo e as escunas que realizam o passeio turístico nas ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam normalmente.

Segundo a Astramab, quem for para Morro, pode pegar a embarcação no Terminal Marítimo de Salvador às 13h e 14h30. Já as escunas saíram às 9h e retornarão às 17h30.

