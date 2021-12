Tragédia em Mar Grande: fase de depoimentos será finalizada nesta semana

Cerca de 120 pessoas já foram ouvidas após o naufragou na Baía de Todos-os-Santos, no dia último dia 24, que deixou ao menos 19 mortos. A previsão é que até a próxima quarta, 6, equipes da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) concluirão a fase de coleta de depoimentos.

De acordo com o delegado Ricardo Amorim, titular da 24ª DT, até quarta, será ouvida a tripulação da outra empresa que realiza travessia no mesmo local.

"É um caso de repercussão mundial e que precisa ser tratado nos seus mínimos detalhes. Estamos chegando ao final dessa primeira fase, mas, no curso da investigação, podemos fazer novas convocações, inclusive para ouvirmos novamente determinada pessoa", explicou, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o delegado, que afirmou aguardar a conclusão da perícia realizada pela Marinha.

Travessia

Após o acidente, foi criado um impasse entre Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e Ministério Público (MP-BA) sobre a suspensão da travessia.

Segundo o TJ, o pedido do MP aparenta contrariar os "Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e visa impor à população, que será a mais atingida, uma medida excessivamente onerosa e também prejudicial".

O Ministério Público defende que a suspensão é solicitada em caráter de urgência, de maneira complementar à ação civil pública de 2014, no qual o MP já alertava sobre as condições de precariedade do transporte.

Em meio à dsputa, os moradores da ilha buscam retomar a rotina no local.

