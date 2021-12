Tia de adolescente desaparecida em naufrágio formaliza denúncia

A tia de uma adolescente de 12 anos, que teria desaparecido depois do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, na última quinta-feira, 24, durante a travessia Mar Grande-Salvador, que deixou ao menos 19 mortos, formalizou a denúncia, na manhã desta terça-feira, 29, na 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) sobre o sumiço da sobrinha.

De acordo com a polícia, a mulher explicou que foi à delegacia depois de assistir ao pedido das autoridades nos jornais que os responsáveis pelos desaparecidos formalizassem a denúncia. Ela contou que a garota foi colocada praticamente dentro do barco e que a mãe a aguardava em Salvador, quando a embarcação atracasse.

"Ouvimos a testemunha e agora esperamos os documentos da adolescente, pois, segundo relato, ainda não tinha carteira de identidade”, explicou o titular da 24ª DT, Ricardo Amorim, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). O delegado completou e disse que, além da tia da adolescente, outras 111 pessoas já foram ouvidas. Parte dos pertences das vítimas também já foram entregues.

O subcomandante do Grupamento Marítimo (Gmar) do Corpo de Bombeiros, capitão Luciano Alves, ressaltou a importância do acompanhamento de familiares da jovem nas buscas. "Pegamos mais alguns detalhes da vítima e seguimos com equipes aqui na região procurando”, concluiu Alves, em comunicado da SSP.

Lanchas voltam a operar

A travessia pela Baía de Todos os Santos, entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Vera Cruz, foi restabelecida na manhã desta terça-feira, 29.

A retomada do serviço foi autorizada na segunda, 28, pela Marinha e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), mas um protesto de moradores impediu a travessia.

A primeira lancha após a retomada das operações partiu de Mar Grande por volta das 6 horas. Já do Terminal Marítimo de Salvador, o primeiro barco saiu às 7h30. Seis embarcações voltaram a operar nesta terça.

A Associação de Transportadores Marítimos (Astramab) informou que o serviço não funcionou com a mesma regularidade de antes. A demanda de passageiros foi considera inferior - as embarcações operaram nesta terça com cerca de metade da capacidade, que varia entre 160 e 200 pessoas.

A expectativa é de que o sistema se normalize a partir dessa quarta, 30, com intervalos de saída, por lancha, de 30 minutos.

