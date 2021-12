SSP divulga lista com nomes dos 18 corpos de naufrágio em Mar Grande

A lista completa com os nomes dos 18 mortos no naufrágio da embarcação Cavalo Marinho I, ocorrido na manhã desta quinta, 24, em Mar Grande, foi divulgada na nesta sexta-feira, 25, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Todos os corpos da lista já foram retirados do Instituto Médico Legal (IML), conforme informou o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

>> Confira a lista das 18 vítimas fatais do naufrágio

1. Antônio de Jesus Souza, 67 anos

2.Thiago Henrique de Melo Barreto, 35 anos

3. Ivanilde Gomes da Silva, 70 anos

4. Tais Medeiros Ramos de Sales, 32 anos

5. Lucas Medeiros Leão, 2 anos

6. Darlan Queiroz Reis Julião, 2 anos

7. Lais Pita Trindade, 20 anos

8. Dulciana dos Santos Queiroz, 38 anos

9. Davi Gabriel Monteiro Coutinho, 6 meses

10. Dulcelina Machado dos Santos, 59 anos

11. Sandra Lima dos Santos, 40 anos

12. Lindinalva Moreira da Silva, 50

13. Rosemeire Novais Carneiro de Costa, 49 anos

14. Alessandra Bonfim dos Santos, 36 anos

15. Isnaildes de Oliveira Lima, 48 anos

16. Rita dos Santos, 54 anos

17. Edileuza reis a Conceiçã, 53 anos

18. Edilene Oliveira dos Santos, 43 anos

Naufrágio

A lancha que operava na travessia entre a ilha e a capital baiana naufragou, com cerca de 120 passageiros, logo nas primeiras horas desta quinta. A embarcação seguia para Salvador. As equipes que participaram das buscas de resgate conseguiram socorrer 89 pessoas com vida; e outros 13 passageiros ainda continuam desaparecidas.

adblock ativo