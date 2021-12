Um adolescente de 12 anos e um idoso de 69 anos estão entre os desaparecidos do naufrágio de uma lancha em Mar Grande, em Vera Cruz. A informação foi confirmada pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Uma das vítimas, o idoso, seria Salvador Santos. O nome do jovem ainda não foi divulgado.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o delegado Ricardo Amorim, titular da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, e foi informado que o registro do idoso foi feito nesta unidade.

"Familiares dele informaram ter visto ele na fila da lancha", disse Amorim, que ainda continua ouvindo relatos de pessoas nesta manhã. "Já ouvi mais 20 pessoas neste sábado, entre tripulantes e outras que teriam visto o acidente", acrescentou. Ainda segundo o delegado, já somam mais de 50 vítimas ouvidas desde o acidente.

Conforme a SSP, ainda não há registro dos outros 11 possíveis desaparecidos. As buscas são realizadas por tempo indeterminado nas águas da Baía de Todos-os-Santos e se estendem até a Costa do Dendê, região de Valença e Morro de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros, a Marinha e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) buscam pelos desaparecidos desde a manhã de hoje.

SSP confirma registro oficial de dois desparecidos em naufrágio em Mar Grande | Foto: Divulgação/ATarde

