Vinte e seis sobreviventes da tragédia que matou 19 no dia 24 de agosto, familiares, e cerca de 300 moradores de Mar Grande estão reunidos no Espaço Caravelas, desde as 10h desta terça, 5, pedindo por melhores condições da travessia entre a ilha e Salvador. Com previsão inicial de término às 12h, a audiência pública encerrou no início desta tarde.

Durante a reunião de discussão da pauta, os sobreviventes que estavam no local realizaram um ato de protesto, quando ficaram um minuto em pé gritando por "justiça". O motivo do ato foi porque estavam previstos para participar do evento os representantes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), e da empresa CL Empreendimentos LTDA, mas ninguém apareceu.

Na pauta, a comunidade de Mar Grande pede por melhores estruturas como a reforma dos terminais marítimos; reforma das embarcações que operam na travessia; além de novos coletes salva-vidas.

"É preciso trocar os coletes porque estão defasados", disse Eduardo Aguadê, 74 anos, um dos sobreviventes que conseguiu nadar até a praia e ainda retornou para salvar outras pessoas.

Sobreviventes da tragédia em Mar Grande pedem melhorias na travessia | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo