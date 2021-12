Sobrevivente ficou duas horas no mar aguardando resgate

A sobrevivente do acidente na lancha Cavalo Marinho I, que fazia a travessia Mar Grande - Salvador, nesta quinta-feira, 24, a vendedora Josiene Ramos de Souza, 44, relatou que esperou por quase duas horas para ser retirada do mar.

Segundo Josiene depois que o barco virou, ela afundou e, ao tentar subir à superfície para respirar, foi agarrada pelo braço por um pescador, cuja identidade ela desconhece. "Eu afundei e pedi à Deus que não me levasse naquele momento. Logo depois, alguém me puxou e me pediu para não soltar", contou, emocionada.

Após ser levada até a superfície, a vendedora foi arrastada até um bote salva vidas, mas não pode subir na embarcação, que já estava lotada. "Fiquei agarrada na borda do barco por quase duas horas, sem acreditar no que tinha acontecido", disse.

Josiene é natural de Jiribatuba e mora em Mar Grande há dois anos. Apesar do acidente, ela conta que não deixará de utilizar o transporte marítimo. "Nunca tive medo e nunca vou ter. Ainda que eu passe todos os dias da minha vida de joelho, não vou conseguir agradecer este milagre", afirmou.

