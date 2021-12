Onze vítimas do naufrágio são identificadas pelo IML

Onze das 18 vítimas do naufrágio ocorrido na manhã desta quinta-feira, 24, na Baía de Todos-os-Santos, travessia entre Salvador e Mar Grande, foram identificadas, à tarde, pelo Instituto Médico Legal (IML) do Departamento de Polícia Técnica (DPT), localizado na Av. Centenário.

Vítimas identificadas

Entre os mortos identificados, estão um menino de 2 anos, dois homens e oito mulheres, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Até as 18h, ainda de acordo com a SSP, o IML havia recebido os corpos de 14 vítimas - cinco deles foram encaminhadas à sede, em Salvador, e outros nove à Coordenadoria do DPT, em Santo Antônio de Jesus (distante a 192 km de Salvador).

Tragédia

Segundo o comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, 123 pessoas estavam na embarcação. A Marinha do Brasil confirmou a morte de 22 pessoas, mas, no início da tarde desta quinta, revisou o número para 18.

Entre as mortes, está a de um bebê com cerca de um ano, que foi resgatado com vida e morreu na ambulância duas horas após de tentativas de reanimação.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 89 pessoas foram resgatadas e atendidas em hospitais e unidades de saúde da região. Não há informações sobre seus estados de saúde.

