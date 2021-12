MP-BA instaura inquérito para apurar caso do naufrágio

A 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor instaurou, nesta terça-feira, 29, inquérito civil para apurar o naufrágio que causou ao menos 19 mortes na quinta passada, durante a travessia Mar Grande-Salvador. O documento foi publicado no Diário da Justiça desta terça.

>>Tia de adolescente desaparecida em naufrágio formaliza denúncia

Para a promotora de justiça Joseane Suzart, há suspeitas de que a CL Empreendimentos Ltda. “executa o transporte de passageiros em desrespeito à legislação vigente, sem o controle de quantidade de passageiros, havendo suspeitas de superlotação”.

A ausência de proteção lateral “para evitar que chuvas causem alagamento da embarcação, acarretando o deslocamento dos passageiros para a parte que não esteja afetada, denotando-se peso desmedido, sendo provável causa do acidente”, além da “falta de coletes salva-vidas em estado regular e a ausência de funcionários da empresa que, no decorrer do transporte, prestassem as informações necessárias e a assistência para os passageiros”, são pontos que serão verificados na apuração.

O MP-BA também irá investigar a responsabilidade da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) no naufrágio. “Na condição de autarquia reguladora do setor de transporte hidroviário, não vem cumprindo o contrato de concessão”, diz o documento.

“A missão do Ministério Público de zelar pela regularidade dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo, razão pela qual incluirá também, nesta averiguação, a Empresa Vera Cruz, uma vez que, de acordo com as queixas da população, executa o mencionado serviço nos mesmos moldes acima descritos”, afirmou a promotora Joseane Suzart.

CPI aprovada

Na Câmara Municipal de Vera Cruz, os 13 vereadores se reuniram, pela manhã, e aprovaram uma CPI para investigar o caso. Segundo o presidente da Câmara, Hildegardo Câmara Neto, o prazo de apuração é de três meses, mas, em até 15 dias, será elaborado um relatório inicial.

“Nosso objetivo é investigar e apontar os culpados. O primeiro passo será ouvir os sobreviventes, as pessoas que participaram do salvamento e o condutor da embarcação para elaborar esse primeiro relatório”, informou Neto, notificando como relator da CPI, Jorge Carvalho.

Lanchas voltam a operar

A travessia pela Baía de Todos os Santos, entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Vera Cruz, foi restabelecida na manhã desta terça.

A retomada do serviço foi autorizada na segunda, 28, pela Marinha e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), mas um protesto de moradores impediu a travessia.

A primeira lancha após a retomada das operações partiu de Mar Grande por volta das 6 horas. Já do Terminal Marítimo de Salvador, o primeiro barco saiu às 7h30. Seis embarcações voltaram a operar nesta terça.

A Associação de Transportadores Marítimos (Astramab) informou que o serviço não funcionou com a mesma regularidade de antes. A demanda de passageiros foi considera inferior - as embarcações operaram nesta terça com cerca de metade da capacidade, que varia entre 160 e 200 pessoas.

A expectativa é de que o sistema se normalize a partir dessa quarta, 30, com intervalos de saída, por lancha, de 30 minutos.

