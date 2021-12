A busca por possíveis desaparecidos no naufrágio de uma lancha de Mar Grande foi retomada no início da manhã deste sábado, 26, segundo informações da Marinha do Brasil. Detalhes sobre a operação de hoje, no entanto, ainda não foram informados.

Segundo o comandante da Capitania dos Portos, Flávio Almeida, em entrevista nesta sexta, 25, não há um número estimado de desaparecidos. Das 120 pessoas presentes no Cavalo Marinho I, 18 morreram, 89 passaram por atendimento em hospitais na ilha e em Salvador e não há registros de 13 passageiros. Por conta disso, as buscam continuam.

“Algumas chegaram a nado na praia e não foram atendidas. E como não há famílias reclamando desaparecidos, não sabemos se ainda há corpos”, explicou.

Travessia retorna segunda

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que responsável pela travessia entre Salvador e Mar Grande, foi autorizada a retomar os serviços normalmente. A decisão foi da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e pela Marinha.

Mas, por conta das homenagens às vítimas do naufrágio, os marinheiros que trabalham na travessia e nas escunas de turismo decidiram não operar hoje e só retomar os serviços na segunda, 28.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo acontece normalmente. As próximas saídas dos catamarãs, sentido Morro, são às 13h e 14h30. Para quem vem sentido à capital baiana, os horários são de 11h30, 13h e 15h. Por conta do mau tempo, as viagem estão sendo feitas com conexão em Itaparica.

Marinha retoma busca de possíveis vítimas de naufrágio neste sábado | Foto: Divulgação/ATarde

