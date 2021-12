Marinha libera travessia na Baía de Todos-os-Santos

A Capitania dos Portos autorizou a retomada do transporte de lanchas do sistema Salvador-Mar Grande a partir da manhã deste sábado, 26. Não há, entretanto, certeza de que as empresas voltem a oferecer o serviço imediatamente.

A decisão foi tomada, no final da tarde desta sexta-feira, 25, após o encerramento das buscas de eventuais corpos de desaparecidos da tragédia, que matou 18 pessoas na última quinta, na rota dos barcos. Um grupo de 45 militares segue atuando, mas em outras áreas da baía.

Segundo o comandante da Capitania dos Portos, Flávio Almeida, não há um número estimado de desaparecidos. Das 120 pessoas presentes no Cavalo Marinho 1, 18 morreram, 89 passaram por atendimento em hospitais e não há registros de 13 desaparecidos.

“Algumas chegaram a nado na praia e não foram atendidas. E como não há famílias reclamando desaparecidos, não sabemos se ainda há corpos”, explicou.

Sobre as condições de segurança dos barcos, o comandante Flávio Almeida afirmou que a liberação dos equipamentos é feita com o respaldo da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) elaborada por engenheiro naval contratado pela empresa dona da embarcação.

Segurança

Por meio de sua assessoria, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea) declarou que a ART do Cavalo Marinho I foi emitida há 40 anos, e que só há necessidade de outra ART em caso de reforma na embarcação.

O presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, declarou que a responsabilidade pela declaração de segurança das embarcações é da Capitania dos Portos. “A vistoria é feita pela Marinha, que tem autoridade para dizer que o barco está seguro”, afirma Chagas.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), responsável pela operação dos terminais marítimos em Salvador e em Vera Cruz, foi informada pela Capitania dos Portos, no fim da tarde, de que poderia autorizar a abertura dos terminais marítimos.

Jorge Chagas, da Astramab, declarou que uma vez recebido o comunicado da capitania, o serviço seria restabelecido prontamente, mas marinheiros teriam declarado a intenção de não voltar ao trabalho, neste sábado, em homenagem aos mortos.

