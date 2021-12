Mais um corpo é encontrado durante buscas em Vera Cruz

O corpo de um homem foi encontrado no final da tarde deste domingo, 27, na Praia de Barra do Pote, na ilha de Vera Cruz. Ele seria mais uma vítima do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, ocorrido na última quinta-feira, 24, que deixou outros 18 mortos.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), a vítima foi encontrada a sete quilômetros de distância do local do acidente. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus. Equipes do Departamento de Polícia Técnica, das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros estão no local.

Nesta segunda-feira, 28, a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz inicia a devolução dos pertences encontrados após o naufrágio. Famíliares ou sobreviventes devem comparecer à unidade policial, portando documento de identificação, para buscar os objetos.

As buscas permanecem durante a semana com o apoio dos Bombeiros e PM.

O corpo é encontrado depois de ser anunciado que, oficialmente, apenas duas pessoas ainda estavam desaparecidas. Uma adolescente de 12 anos e um idoso de 69, que não tiveram nomes nem local de origem divulgados.

Naufrágio

A lancha Cavalo Marinho I, que transportava 120 pessoas durante travessia Mar Grande-Salvador, virou na manhã de quinta-feira, dez minutos depois de desembarcar da ilha, por volta das 6h30, deixando 18 mortos.

