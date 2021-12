Lanchas operam normalmente uma semana após naufrágio que matou 19

Após uma semana da tragédia em Mar Grande, que deixou 19 mortos confirmados, as lanchas operam normalmente na manhã desta quinta-feira, 31. As embarcações voltaram a sair a cada 30 minutos hoje, mesmo sem fluxo intenso de passageiros para o embarque nos terminais de Salvador e de Vera Cruz.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), seis barcos fazem a travessia entre a capital baiana e a ilha pelas águas da Baía de Todos-os-Santos. A última lancha rápida sairá de Salvador às 20h, sentido Mar Grande. Para quem vem no sentido oposto, o serviço será encerrado às 18h30.

>> Não existe só um responsável pelo naufrágio em Mar Grande, diz promotora

>> Marinha vai investigar naufrágio

>> Dor e alívio no reencontro com familiares

Já os catamarãs, que fazem o percurso até Morro de São Paulo, saem às 10h30, 13h e 14h30. Na volta de Morro, as saídas são às 11h30, 13h e 15h.

Nesta quarta, 30, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou à justiça a suspensão temporária da travessia. O pedido foi realizado pela promotora Joseane Suzart.

Segundo o MP, uma nova ação civil pública deverá ser ajuizada após conclusão de inquérito civil instaurado pelo órgão para apurar as circunstâncias do naufrágio.

Tragédia

A lancha Cavalo Marinho I naufragou com 120 pessoas a bordo, na última quinta-feira, 24, cerca de 200 metros da praia de Mar Grande. Várias pessoas foram socorridas por moradores, que utilizaram barcos de pesca para o resgate.

Dezenove pessoas morreram na tragédia, sendo duas crianças de 2 anos e um bebê de 6 meses. Uma adolescente de 12 anos ainda continua desaparecida. De acordo com a Marinha, as buscas pela menina continuam nesta quinta, até as equipes de resgate terem condições de visibilidade favoráveis à procura. Elas serão retomadas no início da manhã desta sexta-feira, 1º.

Missa de 7ª dia

Em homenagem às vítimas, foi realizada na noite desta quarta, 30, uma missa de 7ª dia presidia pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

A cerimônia foi realizada na matriz da paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Estrada da Rodagem, em Vera Cruz, e contou com a presença de amigos e familiares das vítimas.

Lanchas operam normalmente uma semana após naufrágio que matou 19 | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo