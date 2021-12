A identidade da 19ª vítima do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, encontrada na noite deste domingo, 27, na praia do Barra do Pote, foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 28, pelo Instituto Médico Legal (IML) do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo é do idoso Salvador Souza Santos, 68 anos.

O homem era uma das duas vítimas que estava desaparecida desde o dia do acidente com a lancha em Mar Grande. Além dele, ainda há um adolescente que não foi encontrado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as buscas pelo jovem continuam.

De acordo com o órgão, os proprietários da empresa responsável pela embarcação que naufragou na última quinta-feira, 24, serão ouvidos nesta semana pelo delegado Ricardo Amorim, titular da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz. Tripulantes e dezenas de passageiros já foram ouvidas desde o dia da tragédia, que deixou 19 mortos.

A SSP ainda informou que os pertences das vítimas resgatados durante as buscas começaram a ser entregues hoje na 24ª DT.

IML confirma identidade de vítima encontrada em Barra do Pote | Foto: Divulgação/ATarde

