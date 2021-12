Funcionária do TJ-BA está entre as vítimas do naufrágio

A escrevente de cartório da Vara Cível da Comarca de Itaparica, Isnaildes de Oliveira Lima, está entre as 18 pessoas que morreram na manhã desta quinta-feira, 24, após o naufrágio ocorrido na Baía de Todos-os-Santos.

Por meio de nota, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), Maria do Socorro Barreto Santiago, lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

Confira íntegra da nota:

