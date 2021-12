DPT monta central de atendimento às famílias das vítimas do naufrágio

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador montou uma central de atendimento para as famílias das vítimas do naufrágio ocorrido na manhã desta quinta-feira, 24, na Baía de Todos-os-Santos, que deixou 18 mortos e 13 desaparecidos.

Os familiares devem se dirigir ao Centro de Estudos do DPT, localizado na avenida Centenário. Os corpos serão liberados após visita das famílias à unidade. Os parentes devem levar documentos com foto ou certidões de nascimento. Também são exigidos a documentação de identificação do familiar que fará a liberação do corpo.

Até o momento, dois corpos que estavam no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador foram liberados, enquanto três ainda aguardam pelo processo de liberação. Sete outros já foram entregues à família na Coordenadoria de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, mas também ainda permanecem três no local. Os quatro corpos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vera Cruz já estão a caminho da capital baiana.

De acordo com o órgão, o objetivo é que todos os corpos sejão levados para o DPT de Salvador e liberados após identificação.

