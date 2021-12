Defensoria e sobreviventes da tragedia mar grande se reunirão no fim do mês

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) vai realizar no dia 28 de março, às 9h, em Mar Grande, uma reunião com os sobreviventes e familiares das vítimas do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I. O local do encontro, que será em Mar Grande, ainda vai ser definido.

Na manhã da última terça-feira, 6, os defensores públicos que fizeram parte da força-tarefa montada pela DPE para acolher e garantir os direitos dos sobreviventes e familiares das vítimas.

De acordo com o DPE, o encontro busca mostrar às vítimas o resultado da força-tarefa, falar sobre o andamento das ações e qual serão os próximos passos.

Ações

Como um dos primeiros resultados da força-tarefa, a Defensoria Pública entrou com uma ação cautelar e conseguiu, através de liminar deferida pela Justiça em setembro de 2017, o bloqueio dos bens móveis, imóveis e direitos creditícios da CL Empreendimentos, empresa proprietária da lancha Cavalo Marinho I.

Além desta ação cautelar, a Defensoria ajuizou ações individuais, como de indenização por danos morais e materiais, inventários, alvarás e guarda dos filhos.

adblock ativo