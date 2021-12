O corpo de Salvador Souza Santos, 68 anos, décima nona vítima do naufrágio de uma lancha em Mar Grande, foi sepultado nesta terça-feira, 29, no cemitério Quinta dos Lázaros, na capital baiana.

O idoso, que ficou quatro dias desaparecido, teve o corpo encontrado no domingo, 27, na praia do Barra do Pote. O Instituto Médico Legal (IML) do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que se tratava do homem nesta segunda, 28.

Salvador Santos estava na embarcação Cavalo Marinho I, na última quinta, 24, quando a lancha virou com 120 pessoas a bordo. Dezenove passageiros morrerem no acidente, que é investigado pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil. Outras 89 pessoas foram atendidas em unidades de saúde de Vera Cruz e de Salvador. Um adolescente de 12 anos continua desparecido e as buscas por ele continuam.

>> Responsável por lancha que naufragou diz apoiar vítimas e familiares

>> Não existe só um responsável pelo naufrágio, diz promotora

Nesta terça, após a tragédia, a travessia entre Salvador - Mar Grande foi retomada nesta manhã. As embarcações fazem a viagem de 1 em 1 hora neste primeiro dia. A procura pelo transporte é baixo até o momento.

A equipe de A TARDE, que acompanhou a travessia hoje na lancha Bahia Express, constatou que, após o naufrágio, os tripulantes orientaram os passageiros a como utilizar os coletes salva-vidas. E eles também se colocam à disposição para ajudar quem estiver com dúvidas (veja vídeo).

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 29, 2017 às 4:00 PDT

Décima nona vítima de naufrágio é enterrada em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo